2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAのドラマー、真矢さんの献花式『真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜』が8日に営まれ、メンバーと共に約3万人のファンが参列し、別れを惜しみました。会場には、真矢さんの生前の写真が飾られたほか、去年の東京ドーム公演で使用された3台のドラムセットも設置されました。■真矢さんの家族やLUNA SEAのメンバーも献花ファンが参列する前には真矢さんの家族やLUNA SEAのメンバーも献花を行いました。