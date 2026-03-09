妻に暴行を加えて死亡させた傷害致死の罪で起訴されている男の裁判員裁判の初公判が新潟地裁で開かれました。五泉市の無職の男（68）は、おととし、自宅で同居する当時66歳の妻の腹を複数回踏みつける暴行を加え、肋骨を折るなどして死亡させた罪に問われています。3月9日の初公判で、男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。裁判は事実関係について争いはなく、被告の責任能力の有無が争点となります。当時、うつ病を患