青い岩石『ラピスラズリ』が日本国内で初めて、新潟県糸魚川市で産出されたことが確認され、3月7日、一般公開が始まりました。このラピスラズリを顔料として使用してきた日本画家に、その魅力を聞きました。 ■日本初！糸魚川市で“ラピスラズリ”発見 【観覧者】「もう単純に、すごく美しい石」【観覧者】「とても神秘的。びっくりした」【観覧者】「海みたい」深い海のような青い石…これは、ラピスラズリです。かつて、エジプ