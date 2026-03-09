◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国7―2オーストラリア（2026年3月9日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国は最終戦でオーストラリアと対戦。試合中に2位通過するチームがめまぐるしく入れ替わる死闘を韓国が制し、決勝トーナメント進出を果たした。韓国が4大会ぶり1次ラウンド突破のためには、5点差以上をつけ、かつ2点以内に抑えることが条件だった（9回終了の場合）。4回までに4―0とし