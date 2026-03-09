９日午後２時５５分頃、一緒に富士山を登っていた男性２人が滑落したと、静岡県警富士宮署に通報があった。新７合目付近で男性２人が滑落したとみられ、午後９時現在、県警や消防の山岳遭難救助隊員が捜索している。登山道は冬季閉鎖中となっている。