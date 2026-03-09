７回に一時同点とされ、マウンドに集まるＥＮＥＯＳの選手たち＝大田社会人野球の第８０回東京大会第３日は９日、東京・大田スタジアムなどで１次リーグ６試合が行われた。１勝１敗のＥＮＥＯＳは３−１でＹＢＳホールディングスを下すも、Ａ組２位で決勝トーナメント進出を逃した。ＥＮＥＯＳは二回２死二塁から阿部の適時打で先制。１−１の八回１死一、三塁から有馬の右前適時打で勝ち越し、姫木の犠飛で３点目を追加した。