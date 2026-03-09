リンクをコピーする

米１０年債利回りは４．１７１％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（%） 米2年債 3.598（+0.038） 米10年債4.171（+0.033） 米30年債4.789（+0.033） ドイツ2.904（+0.044） 英国4.777（+0.150） カナダ3.469（+0.064） 豪州4.937（+0.094） 日本2.181（+0.016） ※米債以外は10年物