育児に前向きなのは嬉しいけど、空回りしている夫に少しモヤモヤ…。料理の後片付けは誰がするの？しかし夫は、この後も的を外した行動を続けてしまいます。＞＞【まんが】妻の気持ちがわからない(ウーマンエキサイト編集部)