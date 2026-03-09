【ニューヨーク共同】週明け9日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比60銭円安ドル高の1ドル＝158円39〜49銭を付けた。1月下旬以来、約1カ月半ぶりの円安ドル高水準。ユーロは1ユーロ＝1.1553〜63ドル、183円06〜16銭。米国とイスラエルのイラン攻撃による中東情勢の混乱が長期化するとの懸念から、基軸通貨のドルを買って円を売る動きが優勢だった。