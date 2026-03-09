5人の子供たちを連れてバツ2となった妻と、14歳年下の夫。家族同然の時間を積み重ねてきた二人が、一線を超えて「恋人」となった情熱的な夜のエピソードが語られた。【映像】子供たちの目の前で夫からのキスを明かす妻2026年3月8日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』には、MCの藤井隆と井上咲楽、そして東京都練馬区から濱田優貴さん（34）と理奈さん（48）夫妻が出演した 。本番組は結婚したてのカップルがその出会いや