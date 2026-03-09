名古屋の繁華街・錦三丁目の路上で、未成年に客引きをさせた罪などに問われている男に、検察側は拘禁刑1年と罰金50万円を求刑しました。起訴状によりますと、愛知県大治町の無職・野田真輝志被告(25)は去年6月、当時16歳の男性が未成年であると知りながら、深夜に錦3丁目の路上で客引きをさせた罪などに問われています。これまでの裁判で野田被告は起訴内容を認めていて、検察側は9日、「保釈中にも客引きをして逮捕されてい