（台北中央社）南部・嘉義県太保市で開催中の台湾ランタンフェスティバル（台湾灯会）が盛況を見せている。県によれば、開幕後最初の休日となった7日には200万人超が来場し、会場内の混雑や深刻な道路渋滞が発生した。交通部観光署（観光庁）は混雑回避のため、平日の来場を呼びかけている。同フェスは3日に開幕。大阪・関西万博で展示された「テックワールド館」や、人気ゲーム「スーパーマリオ」をテーマにしたエリアが設置され