9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円高の5万2980円と急伸。日経平均株価の現物終値5万2728.72円に対しては251.28円高。出来高は1万2237枚となっている。 TOPIX先物期近は3576.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.66ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5