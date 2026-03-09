中国の科学者はこのほど、光通信と6G分野で画期的な進展を達成し、世界で初めて光ファイバー通信と無線通信システム間のネットワーク横断的融合を実現し、独自開発した「光ファイバー-無線一体化融合通信システム」はデータ伝送速度で新記録を達成した。この成果は国際学術誌ネイチャーにオンライン掲載された。新華社が伝えた。光ファイバー通信と無線通信の間には信号アーキテクチャーとハードウェア制約の面で「帯域幅のギャッ