◇第6回WBC1次ラウンドC組オーストラリア―韓国（2026年3月9日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の2位突破チームが決まるオーストラリア―韓国が9日、東京ドームで行われ、8回を終え6―2と韓国が4点リードながら、オーストラリアが突破条件を満たすしびれる展開で9回を迎えた。1―6で迎えた8回に執念の1点をもぎ取ったオーストラリアが終盤で2位の権利を取り戻した。だが、9回に痛恨