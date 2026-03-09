セレッソ大阪は9日、セレッソ大阪ヤンマーレディース所属のDF白垣うの（22）が、米女子プロリーグNWSLのノースカロライナ・カレッジへ完全移籍すると発表した。白垣はチームを通じて「この度、シーズン途中ではありますが、ノースカロライナ・カレッジに移籍することに決めました。背中を押してくれたスタッフ、チームメイトのみなさんにはとても感謝しています。サポーターの皆様の熱い応援が私の力になりました。本当にあり