ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」９日の新宿大会でシングルトーナメント「ＵＮＩＶＥＲＳＥＣＵＰ」が初開催され、高木三四郎（５６＝ＤＤＴ）が全身包帯姿の?怪奇覆面男?グレート・マミーと対峙した。８団体の人気選手８人によるトーナメント。試合が始まり高木がマミーに関節技をかけると、背後からＭＭのアシスタントディレクターを務めるＮＯＳＡＷＡ論外と、もう一人のマミーが登場。観客からの「三四郎後ろ