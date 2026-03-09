Image: TAION 高コスパのダウンブランド「TAION（タイオン）」からメリノウールを採用したラインナップが登場しました。「メリノウール アンダーウェア ハーフスリーブ Tシャツ」（税込3,960円）は、天然素材であるメリノウールの機能性はもちろんのこと、日常使いしやすい価格帯に設定されています。 10周年を迎えたTAIONが送る新シリーズ Image: