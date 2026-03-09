俳優の岡田准一が、6日に東京・両国国技館で開催されたイベント「J-WAVE GROWING REED 20th ANNIVERSARY」に登場した。岡田准一撮影:上飯坂一J-WAVE『GROWING REED』は、2005年に岡田が24歳でスタートさせたラジオ番組。各界で活躍する“知の巨人”たちと一対一で語り合い、「人間は成長する葦である」という番組のテーマのもと、リスナーとともに“考え、成長する時間”を届けてきた。同日には、そうした20年にわたる対話の中で