◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞優先出走権）ミスターライト（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ベンバトル）は、未勝利戦を３馬身半差で圧勝。その鮮やかな勝ちっぷりは“いきなり重賞でも”と思わせる内容だった。前走から３か月近く間隔が空いての実戦になるが、鹿戸調教師は「前走後に爪が痛くなって、ひと息入れた」と頓挫があったことを説明。それでも１週