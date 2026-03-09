サンドウィッチマンとKis-My-Ft2が出演するテレビ朝日系『サンド＆キスマイの気になるマン』（毎週月曜後8：00〜9：00※一部地域を除く）が4月6日からスタートする。キスマイが少し変わった人々や知られざる日本の魅力を独自視点で次々と発掘していく内容。“日本通芸人”であるサンドも思わず仰天するような、知られざる日本の魅力を通して、視聴者を元気にしていく。番組情報公開に合わせ、サンドとキスマイのコメントも公開