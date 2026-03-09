16ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å8¡§55¡Ë¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬9Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¿·¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤ÌALPHA DRIVE ONESnow Man¤Ï¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤³Ú¶Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡¢¸ø³«Á°¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö0.2mm¡×¤ò¥Õ¥ë