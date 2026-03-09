9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、9日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00〜後9：54）に出演。佐久間の母、兄、弟が登場し、佐久間の現在とは真逆の幼少期について明かした。【写真】楽しそう！笑顔で盛り上がる佐久間大介＆中本悠太ら母は「やんちゃじゃないです。なんにもしゃべらなかったですよ、幼稚園、小学校。おとなしいです。声を覚えてる子がいないんじゃないかな」と振り返った。佐久間