お笑いコンビ、サンドウィッチマンとKis−My−Ft2が出演するテレビ朝日系「10万円でできるかな」がリニューアルし、「サンド＆キスマイの気になるマン」（4月6日スタート、月曜午後8時）として放送されることが9日、発表された。「10万円で−」は17年10月に深夜番組としてスタートし、19年からはGP帯に進出。サンドウィッチマンとキスマイがお金に関して調査、検証してきた。リニューアルで、キスマイが全国を訪ね、気になることや