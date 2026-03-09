歌舞伎俳優の市川中車さん（60）と中村時蔵さん（38）が、7月から新橋演舞場で上演されるスーパー歌舞伎『もののけ姫』に追加キャストとして出演することが発表されました。『もののけ姫』は、宮粼駿監督が原作・脚本・監督を手掛けたスタジオジブリの名作。1997年に公開され、アニメーション作品として初めて日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞。呪いをかけられた少年・アシタカと山犬に育てられた少女・サン、さらにタタ