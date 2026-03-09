アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手・鈴木愛理がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。ＳＮＳの使い方について明かした。鈴木はＳＮＳを見る時間制限を設けていると話し、「今って気づいたら無意識でＴｉｋＴｏｋ開いてて」と語り始めた。自身の意思で選んでいない情報を勝手に見ている時間が多いと気づき「これがない時代の私は何を勉強できてた？』って気になったんで