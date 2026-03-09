樋口新葉フィギュアスケートの2022年北京冬季五輪団体銀メダリストで25歳の樋口新葉（ノエビア）が9日、インスタグラムに「22年間続けた競技を引退いたしました。これからはプロスケーターとして、社会人として新しい人生を進んでいきます」と投稿した。昨年6月に今季限りで現役を退くと表明していた。元世界王者の高橋大輔さんプロデュースで今月19〜22日に福岡市で開催されるアイスショー「滑走屋〜第二巻〜」に出演する。「