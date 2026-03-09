バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は9日、東京都の青山学院記念館で1試合が行われ、東地区6位の仙台が同7位のSR渋谷に97―85で快勝し、24勝目（17敗）を挙げた。SR渋谷は17勝24敗となった。