言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、どこか懐かしさを感じる言葉や、日本らしい情緒のある言葉が集まりました。3つの言葉を完成させる共通の響きを、じっくり考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□っき□□わ□□しヒント：子どもの頃に夏休みの宿題で取り組んだ人は多いかも。答えを見る↓↓↓↓↓正解：えに正解は「えに」で