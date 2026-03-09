お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さんは3月8日、自身のInstagramを更新。娘と両親との沖縄旅行ショットを公開しました。【写真＆動画】藤森慎吾の娘と両親「可愛い盛りですね」藤森さんは「清武じぃじ美代子ばぁばと沖縄旅行じじばばと行けるうちにたくさん行っとかないとね」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。1、6枚目は、娘と一緒にプールに入っている様子です。また「最近の娘は逆にわたしを寝かしつけてく