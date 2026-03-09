Image: DESCENTE これで、日々の“風通し”もよくなる？DESCENTE（デサント）の新シリーズTORVENT（トルヴェント）は、「通気」をコンセプトにしたスニーカーです。これからの季節、気温と湿度の上昇とともシューズ内のムレが気になります。トルヴェントは、アッパーからソールにかけての通気性を徹底的に追求した、これからの季節にぴったりのシリーズ。テーマは「まるで“風をまとう”よう