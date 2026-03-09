女性のための安全運転教室が、国際女性デーの2026年3月8日に開催され、カーライフ・エッセイストの吉田由美さんとカーライフ・ジャーナリストのまるも亜希子さんからなる交通安全啓蒙ユニット「OKISHU（オキシュー）」が講師として登壇した。参加者の女性に向けて、運転の際に気を付けるべきことなどを伝えた。運転中の眠気覚まし、頭皮マッサージが「けっこう有効で」イベントでは「OKISHU」の2人が、安全運転のために重要な要素