3月8日は新潟市でも雪のちらつく時間があるなど、この週末は冷え込みが強まりましたが、そんな中でも熱気に包まれていたのが『にいがた酒の陣』の会場です。日本酒の酒蔵の数・全国1位を誇る新潟の人気イベントには今年も多くの愛好家が訪れ、にぎわいました。 7日、会場には土曜の朝にも関わらず大行列。待ちわびたお客は午前9時45分のオープンとともに一斉に会場内になだれ込んでいきます。2004年から開催されている『に