アイドルグループ「日向坂46」の正源司陽子（19）が、4月からニッポン放送「オールナイトニッポンX（クロス）」（木曜深夜0・00）のパーソナリティーを務める。9日、東京・有楽町の同局で行われた2026年度ラインナップ発表記者会見で明らかになった。初回放送に向けて意気込みを語った。「リスナーの皆さんとイチャイチャしていけるようなラジオにしたい」。アイドルらしからぬ発言だったが、“深夜の解放区”への意気込みは十