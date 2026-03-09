【ニューヨーク＝木瀬武】米国とイスラエルによるイラン攻撃が長期化する見方が強まり、ニューヨーク原油先物市場で代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格が８日夜（日本時間９日午前）、一時、１バレル＝１１９ドル台まで急騰した。原油高騰を受け、９日の東京株式市場は全面安となり、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２８９２円１２銭安の５万２７２８円７２銭と、過去３番目の下げ幅を記録