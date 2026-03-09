＜大相撲三月場所＞◇二日目◇9日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】宇良が手にした“2日目とは思えない”「懸賞の束」ご当地場所のファンの期待を一身に背負った人気力士が、その期待を「懸賞の厚み」という目に見える形で証明してみせた。土俵上で手にした大量の懸賞金に対しファンから「2日目の懸賞量じゃない」「ホクホクやな」と驚きの声が相次いだ。宇良が前頭七枚目・欧勝馬（鳴戸）を押し出しで下し、連勝を飾った一