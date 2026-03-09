本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 3/9（月） EUR/USD 1.1600（23.0億ユーロ） 1.1650（19.0億ユーロ） 1.1675（12.0億ユーロ） 1.1690（8.91億ユーロ） USD/JPY 155.00（14.0億ドル） 155.50（7.12億ドル） 156.00（7.09億ドル） 157.00（8.37億ドル） 157.50（5.62億ドル） 157.70（6.20億ドル） 158.00（8.54億ドル） GBP/USD 1.3290（4.20億ポンド） 1.3500