ボートレース住之江の「BP梅田開設19周年記念令和スピードレーサー選抜戦」は最終日を迎えて優勝戦が行われ、昨年の最多勝男・松田大志郎がインから誰も寄せつけない完璧な逃げで前走平和島に続くVを飾った。当地では初。「少し回りすぎていたけど許容範囲だった。回ってからも力強かったし優勝できて良かった。昨年は優勝戦で取りこぼしが多かったので頑張りました」とホッとした様子。今節は5日目に1分45秒7の1番時計を