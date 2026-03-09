サッカー、明治安田J2・J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は3月7日、ホーム開幕戦を迎え、首位・高知と対戦。試合は、PK戦までもつれ込みました。四国でのアウェー4連戦を終え、ホーム・ビッグスワンに帰ってきた新潟。サポーターもこの日を待ちわびていました。〈サポーター〉「待ちに待ったホーム開幕ということで、スタートから盛り上がっていければな