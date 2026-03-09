日本サッカー協会(JFA)は9日、女子アジアカップに出場している日本女子代表(なでしこジャパン)において、DF石川璃音(エバートン)が怪我のために離脱することを発表した。なお、石川に代わる追加の選手招集はない。4日の第1戦台湾戦を2-0で勝利して白星スタートを切ったなでしこジャパンは、7日の第2戦インド戦で11-0の大勝。2連勝を飾り、10日の第3戦でベトナムと対戦する。