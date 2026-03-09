¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¥­ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡£ ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤ÏÌÚÍË¡ØANN X¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¤«¤é²ÐÍË¡ØANN 0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¤Ø 25»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ªー