3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¤Ï½Õ¤Ïµã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¡ªÎ¹Î©¤Á¤Î¤È¤­Ìç½ÐSP¡ã20»þ00Ê¬¡Á21»þ00Ê¬¡ä½Ð±é¼Ô¾ðÊóMC¡§½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢´äÅÄ³¨Î¤Æà¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¥²¥¹¥È¡§Éâ½êÈôµ® (ACEes)¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ±ÊÅçÍ¥ÈþËÜÅÄË¾·ë»³²¼·òÆóÏº¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¡Ê50²»½ç·É¾ÎÎ¬¡Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡§ÂçÌî¡¦¥¢¥Æ¥£¥¨(ÃæÅìÃ´Åö)¡¢¾¾±º¥ô¥§¥í¥Ë¥«¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡ù¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥é