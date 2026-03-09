映画館のない島に、あの俳優から贈り物です。 （アナウンス） 「吉永小百合さんです！」 新上五島町のステージに登場したのは、俳優の吉永小百合さんです。 （吉永小百合さん） 「映画を見ていただくというのは、私にとっても大変うれしいこと」 映画館のない五島列島の“ある島”で、語った思いとは… 五島列島の北部に位置し、7つの有人島と60の無人島からなる「新上五島町」。 そこで一番大きなホ}