TRFのDJKOO（64）がアイドルグループ「BrightCharm」に新曲「SHINNINBABY〜BEATでとりKOO〜」（春ごろ配信リリース予定）を提供した。9日、都内でコラボパフォーマンスしてお披露目し「DJの仲間も“これはアガります”と言っていた」と80年代のユーロビートをイメージしたという一曲に満足げな表情を見せた。メンバーの霧島あぁや（年齢非公表）はTRFの大ファンだといい、「KOOさんのYouTubeを見ていて、受験の時はKOOさ