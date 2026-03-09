元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が自身のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。WBC米国ラウンドに向けて侍ジャパン投手陣のキーマンを挙げた。3連勝の侍ジャパンの投手陣で、五十嵐氏は「種市投手の状態がいい」と、ロッテの27歳右腕を称えた。7日の韓国戦は1イニング三者連続三振。8日のオーストラリア戦も8回に登板して1イニング2三振を奪った。「真っ直ぐでもフォークボールでも空振りを取れ