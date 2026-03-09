タレントで歌手の北山宏光（40）が、7日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演し、人生観を変えた旅について語った。番組ではインド各地を旅した。かつてバックパッカーとして行ったことがあるという。「Kis−My−Ft2」の一員として11年にデビュー。25歳での遅咲きデビューを終えた翌年、14年前のことだった。「ちょうど26歳。デビューしたての年に“休みをください。インドにバックパッカーで