同じように仕事を抱えているのに、効率良く進めて早く終わらせてしまう人と、常に時間に追われている人がいるでしょう。その違いは、能力や集中力の差だけではありません。実は“仕事の扱い方”にあります。すぐに取りかかっていない追われている人ほど、すぐに取りかからずに頭の中で整理してから動こうとします。その間に時間は過ぎます。仕事が早い人は、まず着手して、効率良くこなすための方法を探し出そうとするでしょう。優