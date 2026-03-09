春になると、カーディガンやシャツ、トレンチコートなど、定番アイテムの出番が増えてきます。どれもベーシックで使いやすい反面、「なんとなく普通」「少しだけ古く見える」と感じることもあるかもしれません。実は、コーディネートの印象は服そのものよりも“着方の調整”で変わることが少なくありません。そこで今回は、春コーデを今っぽく見せるために意識したい３つのテクニックを紹介します。裾の前だけインで腰位置を整える