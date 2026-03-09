「ダイエットしているのに、お腹だけなかなか痩せない…」そんな悩みを抱えていませんか？実は、お腹まわりが痩せにくいのは“巡りの悪さ”が関係していることも。そこでおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【ウォーリア１】。立ち姿勢で気軽にできるうえに、下半身から体幹をしっかり刺激して、お腹の血流や代謝を底上げしてくれます。🌼ぽっこり下腹＆くびれ不足に効く！１日２セット【お腹ドンドン引き締まる】簡単エクサ