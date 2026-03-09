お腹周りの中でも、特に落ちにくい「脇腹の贅肉」。ダイエットしてもなかなかスッキリしない…と感じていませんか？そんなあなたにこそ試してほしいのが、“お腹をねじる”動きで脇腹を刺激する簡単エクササイズ【トーソローテーション】。たった１日１分の習慣で、気になる脇腹にしっかりアプローチできます。🌼脇腹の贅肉落としに効果的。１日１分【ウエストのくびれを取り戻す】簡単エクササイズトーソローテーション安